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Ермак анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации

11.03.2021 15:00
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Ермак анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" 11 марта, сообщает УП.
"Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни я бы сказал, начнёт свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнёт свою работу", - сказал он.  
По словам Ермака, этот орган не будет политическим. Осуществлять контроль и следить за деятельностью центра будет президент.
Планируется, что центр позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор.



Теги: Россия, центр, противостояние, агрессор, дезинформация, Ермак
 
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