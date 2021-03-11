"Новая почта" объявила о повышении тарифов

11.03.2021 13:00

Почтовый оператор "Новая почта" с 20 марта вводит новые тарифы на услуги доставки и упаковки отправлений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы вынуждены провести незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцию и т.д.", – говорится в сообщении.

Обновление тарифов включает: повышение на 5 грн стоимости базовых услуг доставки, и повышение на 1-6 грн тарифа на упаковку.

Также отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см от одной из сторон отправления при соблюдении правил упаковки "Новой почты". Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное – чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу, объясняют в компании.