Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 марта

12.03.2021 10:00

В Украине за сутки подтвердили 12946 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1438468. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 12 марта.

При этом выздоровели 1214876 украинцев (накануне - 4 630), а скончались - 27915 человек (накануне - 230).

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 896

Винницкая область - 940

Волынская область - 272

Днепропетровская область - 665

Донецкая область - 499

Житомирская область - 1310

Закарпатская - 568

Запорожская область - 272

Ивано-Франковская область - 695

Киевская область - 697

Кировоградская область - 78

Луганская область - 111

Львовская область - 704

Николаевская область - 358

Одесская область - 757

Полтавская область - 304

Ровенская область - 269

Сумская область - 431

Тернопольская область - 566

Харьковская область - 688

Херсонская область - 87

Хмельницкая область - 491

Черкасская область - 338

Черновицкая область - 658

Черниговская область - 292.