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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 марта
За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 13 276 новых случаев COVID-19, что на несколько сотен больше, чем днем ранее. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По его словам, в частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Общее число заболевших в Украине с начала пандемии достигло 1,451 млн.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 967 человек;
летальных случаев - 243;
выздоровели - 4 897 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).
За все время пандемии в Украине
заболело - 1 451 744 лица;
выздоровели - 1 219 773 лица;
летальных исходов - 28 158;
проведения ПЦР-тестов - 7 328 468.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 1049 случаев;
Винницкая область - 933 случая;
Волынская область - 261 случай;
Днепропетровская область - 693 случая;
Донецкая область - 464 случая;
Житомирская область - 971 случай;
Закарпатская - 625 случаев;
Запорожская область - 345 случаев;
Ивано-Франковская область - 719 случаев;
Киевская область - 913 случаев;
Кировоградская область - 84 случая;
Луганская область - 91 случай;
Львовская область - 879 случаев;
Николаевская область - 378 случаев;
Одесская область - 767 случаев;
Полтавская область - 244 случая;
Ровенская область - 380 случаев;
Сумская область - 275 случаев;
Тернопольская область - 399 случаев;
Харьковская область - 837 случаев;
Херсонская область - 84 случая;
Хмельницкая область - 605 случаев;
Черкасская область - 313 случаев;
Черновицкая область - 625 случаев;
Черниговская область - 342 случая.
Теги: статистика, область, COVID-19
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