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Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)

13.03.2021 09:00
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Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал об итогах заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Корреспондент.net.
Он признал, что решения оказались резонансными.
"Сегодня я подведу промежуточные итоги, расставлю точки над "і" и простым языком объясню вам - нашим гражданам, что происходит", - заявил Зеленский.
Решения, принятые на заседаниях СНБО, глава государства охарактеризовал так: "Украина дает сдачи".
"Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного – справедливости... Пока мы с вами верили, что справедливость есть … некоторые присваивал себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы, а также, как оказалось, Конституционный суд", - подчеркнул президент.
Он напомнил об одном из своих ключевых обещаний - восстановление справедливости в Украине.



Теги: видео, СНБО, решение, Зеленский
 
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