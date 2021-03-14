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Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield
Все побочные эффекты от вакцины CovishieldAstraZeneca незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Там отметили, что после введения вакцины организм формирует иммунный ответ, который должен защитить от тяжелого течения и осложнений. Так, после введения вакцины CovishieldAstraZeneca возможны следующие реакции: покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах. Также возможно увеличение лимфатических узлов, тошнота, утомляемость и бессонница.
Однако в Минздраве уверяют, что эти реакции нормальные и проходят через несколько дней после вакцинации. В случае появления дискомфорта после прививки в министерстве советуют гражданам обращаться к своему семейному врачу или терапевту.
Теги: вакцина, Минздрав, побочная реакция, Astra-Zeneca
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