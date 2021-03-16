Черниговщина вышла из "оранжевой" зоны карантина

16.03.2021 15:00

По состоянию на 16 марта в "красной" зоне карантина остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 67,9% и 66,5% соответственно (при норме меньше 65%).

В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, и Черкасская области. По сравнению с предыдущими сутками, "оранжевую" зону покинула Черниговская область.

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.