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Черниговщина вышла из "оранжевой" зоны карантина

16.03.2021 15:00
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Черниговщина вышла из "оранжевой" зоны карантина

По состоянию на 16 марта в "красной" зоне карантина остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 67,9% и 66,5% соответственно (при норме меньше 65%).
В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, и Черкасская области. По сравнению с предыдущими сутками, "оранжевую" зону покинула Черниговская область.
Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.



Теги: карантин, Черниговская область, зона, COVID-19
 
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