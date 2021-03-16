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Главный санврач Украины заразился коронавирусом после вакцинации
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится на больничном, так как у него диагностировали коронавирус, сообщает УП.
"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.
Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.
У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!" - отметил он на своей странице в Facebook.
Также Ляшко уточнил, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья.
Теги: вакцинация, заражение, COVID-19, Ляшко
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