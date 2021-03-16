Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 марта

16.03.2021 10:00

В Украине за день зафиксировали 9642 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1477190. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 16 марта.

При этом выздоровели 1232209 человек (накануне - 6 202), а скончались 28697 украинцев (накануне - 264).

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 999

Винницкая область - 924

Волынская область - 176

Днепропетровская область - 269

Донецкая область - 286

Житомирская область - 130

Закарпатская - 554

Запорожская область - 307

Ивано-Франковская область - 467

Киевская область - 512

Кировоградская область - 46

Луганская область - 101

Львовская область - 1065

Николаевская область - 416

Одесская область - 728

Полтавская область - 313

Ровенская область - 235

Сумская область - 155

Тернопольская область - 287

Харьковская область - 596

Херсонская область - 30

Хмельницкая область - 253

Черкасская область - 243

Черновицкая область - 527

Черниговская область - 23.