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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 марта

16.03.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 марта

В Украине за день зафиксировали 9642 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1477190. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 16 марта.
При этом выздоровели 1232209 человек (накануне - 6 202), а скончались 28697 украинцев (накануне - 264).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 999
Винницкая область - 924
Волынская область - 176
Днепропетровская область - 269
Донецкая область - 286
Житомирская область - 130
Закарпатская - 554
Запорожская область - 307
Ивано-Франковская область - 467
Киевская область - 512
Кировоградская область - 46
Луганская область - 101
Львовская область - 1065
Николаевская область - 416
Одесская область - 728
Полтавская область - 313
Ровенская область - 235
Сумская область - 155
Тернопольская область - 287
Харьковская область - 596
Херсонская область - 30
Хмельницкая область - 253
Черкасская область - 243
Черновицкая область - 527
Черниговская область - 23.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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