Оранжевая зона карантина увеличилась сразу на 7 областей

17.03.2021 14:00

Минздрав расширил оранжевую зону карантина в Украине, теперь в нее входят 16 областей и Киев. Об этом свидетельствуют данные МОЗ по состоянию на среду, 17 марта, передает ICTV.

К слову, еще вчера в оранжевой зоне находилось 10 регионов.

Теперь же в оранжевой зоне оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В красной зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные регионы пока находятся в желтой зоне.