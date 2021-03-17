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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 марта
В Украине за день зафиксировали 11833 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 1489023. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в среду, 17 марта.
При этом выздоровели за сутки 5467 человек (всего - 1237676), а скончались - 289 (всего - 28986).
За день заболели 609 детей и 388 медработников. В украинские больницы госпитализировали 4887 больных коронавирусом.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 1121 случай;
Винницкая область - 750 случаев;
Волынская область - 239 случаев;
Днепропетровская область - 539 случаев;
Донецкая область - 373 случая;
Житомирская область - 482 случая;
Закарпатская - 557 случаев;
Запорожская область - 348 случаев;
Ивано-Франковская область - 506 случаев;
Киевская область - 630 случаев;
Кировоградская область - 112 случаев;
Луганская область - 110 случаев;
Львовская область - 884 случая;
Николаевская область - 452 случая;
Одесская область - 883 случая;
Полтавская область - 265 случаев;
Ровенская область - 433 случая;
Сумская область - 283 случая;
Тернопольская область - 485 случаев;
Харьковская область - 750 случаев;
Херсонская область - 66 случаев;
Хмельницкая область - 703 случая;
Черкасская область - 297 случаев;
Черновицкая область - 481 случай;
Черниговская область - 84 случая.
Теги: статистика, область, COVID-19
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