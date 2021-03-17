Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине ужесточили ответственность за нарушения ПДД

17.03.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине ужесточили ответственность за нарушения ПДД

С сегодняшнего дня начал действовать закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, передает Укринформ.
Так, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, а за повторное на протяжении года - 34 тыс. грн с лишением водительских прав на 3 года. За третий случай на протяжении года - штраф 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией авто.
Штраф за побег с места ДТП повышается с 255 до 3,4 тыс. грн. Употребление виновником ДТП алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе, влечет наложение штрафа на водителей в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.
В соответствии с законом также возросли штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, побег с места ДТП, за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения. Усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Кроме того, принятым законом из законодательства исключаются нормы, предусматривающие начисление штрафных баллов. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.



Теги: штраф, ПДД, повышение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх