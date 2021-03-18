Минздрав перевел пять областей из оранжевой зоны карантина в желтую

18.03.2021 16:00

В пяти областях Украины ситуация с COVID-19 улучшилась, они покинули оранжевую зону карантина. Новые данные об эпидемиологическом зонировании опубликовала пресс-служба Минздрава, передает ICTV.

При этом в красной зоне карантина остаются четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Покинули оранжевую зону и перешли в желтую Волынская, Запорожская, Луганская, Полтавская и Черниговская области. В оранжевой зоне остались Киев и 11 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская.

Остальные области находятся в желтой зоне карантина.