Минздрав перевел Киев в "красную" зону карантина

19.03.2021 13:00

В "красную" зону к Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областям перешел Киев. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Киеве, Житомирской и Закарпатской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 71,4%, 66,3% и 65,7% соответственно (при норме меньше 65%).

Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 также превышен в Донецкой (20,2%), Киевской (20,3%), Львовской (24,6%), Одесской (20,3%) и Сумской (22,3%) областях.

В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.