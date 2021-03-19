Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации

19.03.2021 14:00

Глава Минздрава Максим Степанов заявил о переходе ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Это заявление он сделал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта, сообщает Корреспондент.net.

"Менее чем за месяц мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. В настоящее время в Украине провакцинированы 92,713 тыс. человек",- сказал он.

Он отметил, что на вакцинацию уже записались 290 тысяч человек.

Министр добавил, что ожидаются следующие поставки вакцин.

"В ближайшем времени мы получим дополнительные партии вакцин: 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ожидаем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac. 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине меня заверили, что к концу марта - началу апреля в рамках глобальной программы COVAX мы получим партию из 570 тыс. доз от AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз, кроме того, вакцины компании Pfizer. Мы также ожидаем поставку 10 млн доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech", - добавил Степанов.