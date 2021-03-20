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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 марта
За минувшие сутки в Украине выявили 15 292 случаев коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта.
Днем ранее обнаружили 15850 новых случаев инфицирования.
Всего с начала пандемии обнаружено 1 535 218 случаев COVID-19. Из них 29 775 умерло (+260) и 1 253 972 (+5 190) человек выздоровели.
За сутки госпитализировано 4369 человек. Выписано из больниц 3374 пациентов.
За сутки осуществлено тестирований - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521). За все время проведено ПЦР-тестов - 7624537.
Динамика коронавируса по регионам:
Киев - 1070
Винницкая область - 823
Волынская область - 240
Днепропетровская область - 1104
Донецкая область - 583
Житомирская область - 1082
Закарпатская - 366
Запорожская область - 485
Ивано-Франковская область - 410
Киевская область - 1036
Кировоградская область - 137
Луганская область - 115
Львовская область - 1180
Николаевская область - 408
Одесская область - 1037
Полтавская область - 400
Ровенская область - 432
Сумская область - 564
Тернопольская область - 598
Харьковская область - 754
Херсонская область - 90
Хмельницкая область - 871
Черкасская область - 582
Черновицкая область - 539
Черниговская область - 386.
Теги: статистика, область, COVID-19
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