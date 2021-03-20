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СНБО ввел санкции против Януковича и Со.
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по отношению к этим лицам применили максимальный объем санкций, предусмотренный действующим законодательством.
Данилов зачитал следующий список имен:
- Сергей Васильевич Абисов;
- Азаров Николай Янович;
- Аксёнов Сергей Валерьевич;
- Бобков Александр Михайлович;
- Грицай Валерий Николаевич;
- Затулин Константин Федорович;
- Зима Петр Анатольевич;
- Иванцов Андрей Геннадиевич;
- Кирилин Олег Геннадьевич;
- Колесниченко Вадим Васильевич;
- Константинов Владимир Андреевич;
- Курченко Сергей Витальевич;
- Кусюк Сергей Николаевич;
- Лебедев Павел Валентинович;
- Пасечник Леонид Иванович;
- Поддубов Александр Александрович;
- Поклонская Наталья Владимировна;
- Пшонка Виктор Павлович;
- Соломатин Дмитрий Альбертович;
- Соркин Игорь Вячеславович;
- Табачник Дмитрий Владимирович;
- Ткаченко Николай Николаевич;
- Федорян Николай Уволетович;
- Феськов Николай Николаевич;
- Черпицкий Александр Зиновьевич;
- Чичелимова Ольга Анатольевна
- Янукович Виктор Федорович.
"Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, сегодня 99% уже являются гражданами Российской Федерации", - добавил Данилов.
Теги: СНБО, санкции, Янукович, чиновники
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