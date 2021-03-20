СНБО ввел санкции против Януковича и Со.

20.03.2021 10:00

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по отношению к этим лицам применили максимальный объем санкций, предусмотренный действующим законодательством.

Данилов зачитал следующий список имен:

- Сергей Васильевич Абисов;

- Азаров Николай Янович;

- Аксёнов Сергей Валерьевич;

- Бобков Александр Михайлович;

- Грицай Валерий Николаевич;

- Затулин Константин Федорович;

- Зима Петр Анатольевич;

- Иванцов Андрей Геннадиевич;

- Кирилин Олег Геннадьевич;

- Колесниченко Вадим Васильевич;

- Константинов Владимир Андреевич;

- Курченко Сергей Витальевич;

- Кусюк Сергей Николаевич;

- Лебедев Павел Валентинович;

- Пасечник Леонид Иванович;

- Поддубов Александр Александрович;

- Поклонская Наталья Владимировна;

- Пшонка Виктор Павлович;

- Соломатин Дмитрий Альбертович;

- Соркин Игорь Вячеславович;

- Табачник Дмитрий Владимирович;

- Ткаченко Николай Николаевич;

- Федорян Николай Уволетович;

- Феськов Николай Николаевич;

- Черпицкий Александр Зиновьевич;

- Чичелимова Ольга Анатольевна

- Янукович Виктор Федорович.

"Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, сегодня 99% уже являются гражданами Российской Федерации", - добавил Данилов.