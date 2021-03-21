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Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область

21.03.2021 17:00
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Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область

Министерство здравоохранения обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась – теперь в нее попала Киевская область, сообщается на сайте Минздрава в воскресенье, 21 марта.
Таким образом в "красной" зоне карантина находятся: Киев, Киевская область, Житомирская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Одесская область и Черновицкая область.
В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области – в "желтой" зоне карантина.



Теги: Киевская область, карантин, зона, COVID-19
 
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