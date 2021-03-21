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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта

21.03.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса, что существенно ниже вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в воскресенье, 21 марта.
"В частности, заболели 585 детей и 199 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 838 человек; летальных случаев – 166; выздоровело – 3 877 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 546 363 человека, 29 941 – умер от COVID-19, выздоровели – 1 257 849 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 664
Волынская область - 173
Днепропетровская область - 760
Донецкая область - 373
Житомирская область - 814
Закарпатская - 367
Запорожская область - 274
Ивано-Франковская область – 331
Киев - 434
Киевская область - 654
Кировоградская область - 95
Луганская область - 23
Львовская область - 1117
Николаевская область - 353
Одесская область - 660
Полтавская область - 267
Ровенская область - 217
Сумская область - 388
Тернопольская область - 376
Харьковская область - 879
Херсонская область - 165
Хмельницкая область - 740
Черкасская область - 291
Черновицкая область - 418
Черниговская область - 312.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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