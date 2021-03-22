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Минздрав расширил «красную зону» карантина до восьми регионов
Министерство здравоохранения Украины из-за роста числа случаев коронавируса расширило «красную» зону карантина, внеся в нее Сумскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как уточнили в ведомстве, Сумская область попала в «красную» зону из-за того, что в регионе более трех дней превышены два показателя по коронавирусу — число выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).
На данный момент в Украине уже восемь регионов находятся в «красной» зоне карантина — Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
В то же время, «оранжевыми» остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Остальные регионы страны находятся в «желтой» зоне.
Теги: карантин, зона, COVID-19
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