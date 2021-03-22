- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта10:00
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта11:00
- Одесская область попала в "красную" зону карантина17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 марта13:00
- СНБО ввел санкции против Януковича и Со.10:00
- Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации14:00
- Минздрав перевел Киев в "красную" зону карантина13:00
- В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта
За последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 22 марта.
"В частности, заболели 413 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 026 человек; летальных случаев – 157; выздоровело – 2 993 человека", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 554 256 человек, 30 098 – умерло от COVID-19, выздоровели – 1 260 842 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 513
Волынская область - 186
Днепропетровская область - 455
Донецкая область - 210
Житомирская область - 580
Закарпатская - 289
Запорожская область - 189
Ивано-Франковская область – 241
Киев - 349
Киевская область - 557
Кировоградская область - 4
Луганская область - 17
Львовская область - 937
Николаевская область - 301
Одесская область - 745
Полтавская область - 130
Ровенская область - 125
Сумская область - 289
Тернопольская область - 276
Харьковская область - 456
Херсонская область - 86
Хмельницкая область - 198
Черкасская область - 247
Черновицкая область - 384
Черниговская область - 129.
Теги: статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Авдеевка: детский городок как главная потеря
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта
- 20 лет Независимости. Торез: горожане противостоят местной власти
- В 2012 году в Донецкой области "настроили" на пять миллиардов гривен
- СНБО озвучил заполненность COVID-больниц по регионам
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля
- Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса09:00
- В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека15:00
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска10:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 19 марта воспользовались 209 человек15:00
- Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"11:00
- На КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-1909:00
- В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта17:00
- На Луганщине работники местных СМИ сделали прививки от коронавируса15:00
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта10:00
- Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса09:00
- "Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)08:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область17:00
- В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека15:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта11:00
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска10:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут
- Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта
- В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"
- Минздрав перевел Киев в "красную" зону карантина
- На КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19
- Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ