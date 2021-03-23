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СБУ задержала в Харькове экс-боевика "ЛНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове гражданина Украины, который сотрудничал с сепаратистами "ЛНР". Об этом сообщил в Facebook начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
"В составе незаконного вооруженного формирования так называемого народного ополчения Донбасса он запугивал мирное население временно оккупированной Луганской области, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС", - говорится в сообщении.
Как отметил Владислав Абдула, во время нападения на позиции украинских военных боевик был ранен, прошел лечение на территории РФ и рассчитывал получить российское гражданство. Однако был приговорен к тюремному заключению за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.
По месту жительства задержанного в пригороде Харькова правоохранители обнаружили и изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.
Теги: Донбасс, Харьков, боевик, задержание, ЛНР
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