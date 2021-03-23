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В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину
23.03.2021 13:00
Условием въезда в Украину будет отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания правительства 22 марта.
"Были внесены изменения относительно пересечения границы. Со дня вступления постановления в действие, вчера оно начало действовать, нами внедряется, независимо от того, из какой страны пребывает гражданин - лучшая там эпидситуация, легче там эпидситуация, все должны будут предоставить справку о негативном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, такие карантинные ограничения дейтсвуют во всех странах Европы.
Теги: тест, граница, Минздрав, въезд, COVID-19
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