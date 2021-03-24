В Украине растет смертность от коронавируса

24.03.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 342 человека, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Об этом в среду, 24 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки в Украине подтвердили 14 174 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 579 906 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5438 человек;

летальных случаев - 342;

выздоровели - 7386 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52 196, методом ИФА - 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53 203).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 579 906 человек;

выздоровели - 1 276 272 лица;

летальных исходов - 30 773;

проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.

В частности, за минувшие сутки заболели 750 детей и 434 медработника.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1300 случаев;

Винницкая область - 616 случаев;

Волынская область - 275 случаев;

Днепропетровская область - 785 случаев;

Донецкая область - 635 случаев;

Житомирская область - 453 случая;

Закарпатская - 637 случаев;

Запорожская область - 603 случая;

Ивано-Франковская область - 351 случай;

Киевская область - 813 случаев;

Кировоградская область - 113 случаев;

Луганская область - 152 случая;

Львовская область - 939 случаев;

Николаевская область - 380 случаев;

Одесская область - 1177 случаев;

Полтавская область - 450 случаев;

Ровенская область - 540 случаев;

Сумская область - 494 случая;

Тернопольская область - 522 случая;

Харьковская область - 809 случаев;

Херсонская область - 128 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черкасская область - 426 случаев;

Черновицкая область - 484 случая;

Черниговская область - 98 случаев.