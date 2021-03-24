- В Украине растет смертность от коронавируса11:00
- Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России09:00
- СБУ задержала в Харькове экс-боевика "ЛНР"14:00
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину13:00
- В Украине новый антирекорд по числу смертей от COVID-1910:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- Минздрав расширил «красную зону» карантина до восьми регионов14:00
- Степанов объявил о начале вакцинации семейных врачей12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта10:00
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область17:00
В Украине растет смертность от коронавируса
В Украине за прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 342 человека, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Об этом в среду, 24 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За последние сутки в Украине подтвердили 14 174 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 579 906 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 5438 человек;
летальных случаев - 342;
выздоровели - 7386 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52 196, методом ИФА - 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53 203).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 579 906 человек;
выздоровели - 1 276 272 лица;
летальных исходов - 30 773;
проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.
В частности, за минувшие сутки заболели 750 детей и 434 медработника.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 1300 случаев;
Винницкая область - 616 случаев;
Волынская область - 275 случаев;
Днепропетровская область - 785 случаев;
Донецкая область - 635 случаев;
Житомирская область - 453 случая;
Закарпатская - 637 случаев;
Запорожская область - 603 случая;
Ивано-Франковская область - 351 случай;
Киевская область - 813 случаев;
Кировоградская область - 113 случаев;
Луганская область - 152 случая;
Львовская область - 939 случаев;
Николаевская область - 380 случаев;
Одесская область - 1177 случаев;
Полтавская область - 450 случаев;
Ровенская область - 540 случаев;
Сумская область - 494 случая;
Тернопольская область - 522 случая;
Харьковская область - 809 случаев;
Херсонская область - 128 случаев;
Хмельницкая область - 994 случая;
Черкасская область - 426 случаев;
Черновицкая область - 484 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Авдеевка: детский городок как главная потеря
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта
- 20 лет Независимости. Торез: горожане противостоят местной власти
- В 2012 году в Донецкой области "настроили" на пять миллиардов гривен
- СНБО озвучил заполненность COVID-больниц по регионам
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое11:00
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек09:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория17:00
- В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды16:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 22 по 26 марта15:00
- Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса09:00
- В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека15:00
- В Украине растет смертность от коронавируса11:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России09:00
- Pfizer начала тестирование таблеток от COVID-1908:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Франция - Украина17:00
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе15:00
- СБУ задержала в Харькове экс-боевика "ЛНР"14:00
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину13:00
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое
- Полиция Донетчины провела отработку Покровска
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину
- Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория
- Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе
- В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек
- В Польше опять перевернулся автобус с украинцами