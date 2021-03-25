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87-летний Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса
25.03.2021 12:00
Первый президент независимой Украины и глава делегации в ТКГ на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук сегодня, 25 марта, вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Украина 24.
87-летний политик был вакцинирован препаратом Covishield в одной из клиник Киева в прямом эфире телеканала.
Теги: Леонид Кравчук, вакцинация, COVID-19
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