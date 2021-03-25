87-летний Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса

25.03.2021 12:00

Первый президент независимой Украины и глава делегации в ТКГ на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук сегодня, 25 марта, вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Украина 24.

87-летний политик был вакцинирован препаратом Covishield в одной из клиник Киева в прямом эфире телеканала.