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87-летний Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса

25.03.2021 12:00
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87-летний Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса

Первый президент независимой Украины и глава делегации в ТКГ на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук сегодня, 25 марта, вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Украина 24.
87-летний политик был вакцинирован препаратом Covishield в одной из клиник Киева в прямом эфире телеканала.



Теги: Леонид Кравчук, вакцинация, COVID-19
 
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