Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Красная зона карантина расширилась ещё на две области

25.03.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Красная зона карантина расширилась ещё на две области

Минздрав обновил зоны эпидемиологической опасности по уровню распространения коронавируса. Красная зона расширилась сразу на две области – Николаевскую и Черкасскую, сообщает пресс-служба МОЗ.
На данный момент в нее входят Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.
В оранжевой зоне сегодня находятся 13 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.
В желтой зоне – только Херсонская область.



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх