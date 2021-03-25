В Украине установлены сразу два антирекорда COVID-19

25.03.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки прирост новых случаев коронавируса вырос сразу более чем на две тысячи, достигнув максимального показателя с начала пандемии. Также в стране зафиксировано максимальное число летальных случаев.

Так, вчера коронавирус подтвердили у 16 669 человек, что значительно больше, чем накануне, когда выявили 14 174 новых случаев. Свежую статистику в четверг, 25 марта, обнародовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4838 человек;

летальных случаев - 362;

выздоровели - 6748 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 596 575 человек;

выздоровели - 1 283 020 человек;

летальных исходов - 31 135;

проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.

По словам Степанова, за минувшие сутки заболели 786 детей и 446 медработников.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев - 1267 случаев;

Винницкая область - 772 случая;

Волынская область - 349 случаев;

Днепропетровская область - 892 случая;

Донецкая область - 778 случаев;

Житомирская область - 1136 случаев;

Закарпатская - 668 случаев;

Запорожская область - 488 случаев;

Ивано-Франковская область - 512 случаев;

Киевская область - 872 случая;

Кировоградская область - 184 случая;

Луганская область - 141 случай;

Львовская область - 1032 случая;

Николаевская область - 377 случаев;

Одесская область - 1235 случаев;

Полтавская область - 521 случай;

Ровенская область - 626 случаев;

Сумская область - 613 случаев;

Тернопольская область - 531 случай;

Харьковская область - 918 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 989 случаев;

Черкасская область - 509 случаев;

Черновицкая область - 543 случая;

Черниговская область - 548 случаев.