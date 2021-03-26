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В Украине - рекордный прирост случаев COVID с начала пандемии
В Украине за сутки выявили 18 132 новых случая COVID-19, что является наибольшим количеством с начала пандемии. Госпитализированы были 4 826 человек, умерли 326 человек. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников. Госпитализированы 4 826 человек, летальных случаев - 326.
Также за минувшие сутки выздоровели 7138 человек. Проведено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 614 707 человек;
выздоровели - 1 290 158 человек;
летальных исходов - 31 461;
проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.
Количество заболеваний в регионах за 25 марта и количество прививок :
г. Киев – 1 164 случая / 1 850 прививок;
Винницкая область – 848 случаев/ 1 150 прививок;
Волынская область – 356 случаев / 360 прививок;
Днепропетровская область – 1 358 случаев/ 1 380 прививок;
Донецкая область – 725 случаев/ 130 прививок;
Житомирская область – 891 случай / 780 прививок;
Закарпатская – 429 случаев/ 510 прививок;
Запорожская область – 519 случаев / 510 прививок;
Ивано – Франковская область – 402 случая / 918 прививок;
Киевская область – 1 139 случаев / 1 380 прививок;
Кировоградская область – 193 случая / 630 прививок;
Луганская область – 131 случай / 280 прививок;
Львовская область – 1 304 случая / 1 050 прививок;
Николаевская область – 534 случая / 760 прививок;
Одесская область – 1 545 случаев / 330 прививок;
Полтавская область – 669 случаев / 690 прививок;
Ровенская область – 554 случая / 670 прививок;
Сумская область – 633 случая/ 1 100 прививок;
Тернопольская область – 627 случаев / 820 прививок;
Харьковская область – 1 204 случая / 480 прививок;
Херсонская область – 177 случаев / 950 прививок;
Хмельницкая область – 1 040 случаев / 240 прививок;
Черкасская область – 704 случая/ 1 000 прививок;
Черновицкая область – 587 случаев / 330 прививок;
Черниговская область – 399 случаев / 440 прививок.
Теги: статистика, область, COVID-19
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