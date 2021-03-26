В Украине - рекордный прирост случаев COVID с начала пандемии

26.03.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 18 132 новых случая COVID-19, что является наибольшим количеством с начала пандемии. Госпитализированы были 4 826 человек, умерли 326 человек. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников. Госпитализированы 4 826 человек, летальных случаев - 326.

Также за минувшие сутки выздоровели 7138 человек. Проведено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 614 707 человек;

выздоровели - 1 290 158 человек;

летальных исходов - 31 461;

проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.

Количество заболеваний в регионах за 25 марта и количество прививок :

г. Киев – 1 164 случая / 1 850 прививок;

Винницкая область – 848 случаев/ 1 150 прививок;

Волынская область – 356 случаев / 360 прививок;

Днепропетровская область – 1 358 случаев/ 1 380 прививок;

Донецкая область – 725 случаев/ 130 прививок;

Житомирская область – 891 случай / 780 прививок;

Закарпатская – 429 случаев/ 510 прививок;

Запорожская область – 519 случаев / 510 прививок;

Ивано – Франковская область – 402 случая / 918 прививок;

Киевская область – 1 139 случаев / 1 380 прививок;

Кировоградская область – 193 случая / 630 прививок;

Луганская область – 131 случай / 280 прививок;

Львовская область – 1 304 случая / 1 050 прививок;

Николаевская область – 534 случая / 760 прививок;

Одесская область – 1 545 случаев / 330 прививок;

Полтавская область – 669 случаев / 690 прививок;

Ровенская область – 554 случая / 670 прививок;

Сумская область – 633 случая/ 1 100 прививок;

Тернопольская область – 627 случаев / 820 прививок;

Харьковская область – 1 204 случая / 480 прививок;

Херсонская область – 177 случаев / 950 прививок;

Хмельницкая область – 1 040 случаев / 240 прививок;

Черкасская область – 704 случая/ 1 000 прививок;

Черновицкая область – 587 случаев / 330 прививок;

Черниговская область – 399 случаев / 440 прививок.