- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 марта11:00
- В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о переходе на летнее время 17:00
- На выходных в Украине потеплеет до +1415:00
- В Украине - рекордный прирост случаев COVID с начала пандемии10:00
- В Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac08:00
- Красная зона карантина расширилась ещё на две области17:00
- 87-летний Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса12:00
- В Украине установлены сразу два антирекорда COVID-1910:00
- СБУ завела дело на "ЧВК Семенченко" (ВИДЕО)09:00
- На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)14:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 марта
В Украине за минувшие сутки зафиксировано новых 17 424 COVID-случая. В частности, заразились 752 ребенка и 420 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4 747 человек; летальных случаев - 290; выздоровели – 7 124 человека; осуществлено тестирований за сутки - 123 500 (в том числе методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530)/
За последние 24 часа большего всего инфицировалось граждан во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и Киеве (1 226).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 632 131 человек; недуг побороли 1 297 282 человек. За это время зафиксировано летальных исходов - 31 751; проведено ПЦР-тестов – 794 5044.
Также, отметил Степанов, за последние сутки в Украине было привито 17 939 человек.
С начала кампании по вакцинации укол получили 192 264 украинцев. Из них две дозы получил только одни человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 1226 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область - 724 случая / 830 прививок;
Волынская область - 370 случаев / 280 прививок;
Днепропетровская область - 1171 случай / 1320 прививок;
Донецкая область - 802 случая / 770 прививок;
Житомирская область - 813 случаев / 690 прививок;
Закарпатская - 353 случая / 420 прививок;
Запорожская область - 599 случаев / 590 прививок;
Ивано-Франковская область - 373 случая / 629 прививок;
Киевская область - 1273 случая / 1170 прививок;
Кировоградская область - 172 случая / 460 прививок;
Луганская область - 167 случаев / 340 прививок;
Львовская область - 1407 случаев / 1060 прививок;
Николаевская область - 454 случая / 600 прививок;
Одесская область - 1282 случая / 400 прививок;
Полтавская область - 673 случая / 700 прививок;
Ровенская область - 553 случая / 650 прививок;
Сумская область - 567 случаев / 1080 прививок;
Тернопольская область - 628 случаев / 590 прививок;
Харьковская область - 1132 случая / 390 прививок;
Херсонская область - 174 случая / 1190 прививок;
Хмельницкая область - 822 случая / 640 прививок;
Черкасская область - 548 случаев / 710 прививок;
Черновицкая область - 516 случаев / 270 прививок;
Черниговская область - 625 случаев / 510 прививок.
Прививки проводились 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.
По состоянию на 26 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.
Теги: статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Авдеевка: детский городок как главная потеря
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта
- 20 лет Независимости. Торез: горожане противостоят местной власти
- В 2012 году в Донецкой области "настроили" на пять миллиардов гривен
- СНБО озвучил заполненность COVID-больниц по регионам
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе09:00
- Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-1913:00
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу12:00
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете11:00
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот16:00
- На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут15:00
- На шахте Белозерская погиб горняк14:00
- В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним11:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 марта11:00
- В Беларуси запретили книгу о войне на Донбассе10:00
- Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе09:00
- В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о переходе на летнее время 17:00
- В колледже Северодонецка разработали электромобиль (ВИДЕО)16:00
- На выходных в Украине потеплеет до +1415:00
- В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»14:00
- Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-1913:00
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу12:00
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете11:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"
- В Петровском районе Донецка прорвало дамбу
- В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»
- Красная зона карантина расширилась ещё на две области
- Обновление Google "сломало" ряд приложений Android
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете
- В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот