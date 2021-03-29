Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 марта

29.03.2021 11:00

В Украине за день подтвердили 8346 новых случаев COVID-19, из них 344 ребенка и 140 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в понедельник, 29 марта.

За сутки госпитализировали 3129 человек, летальных случаев 178, выздоровели 2875 человек. При этом за день провели 39 732 тестов на коронавирус.

Таким образом за все время пандемии в Украине заболели - 1652409 человек, выздоровели - 1303500 человек, летальных случаев - 32132.

В то же время лидерами по приросту коронавируса стали Львовская (820), Харьковская (664), Одесская (658), Днепропетровская (647) и Житомирская (567) области.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 402 случая

Винницкая область - 365 случаев

Волынская область - 223 случая

Днепропетровская область - 647 случаев

Донецкая область - 175 случаев

Житомирская область - 567 случаев

Закарпатская - 201 случай

Запорожская область - 136 случаев

Ивано-Франковская область - 226 случаев

Киевская область - 518 случаев

Кировоградская область - 59 случаев

Луганская область - 29 случаев

Львовская область - 820 случаев

Николаевская область - 243 случая

Одесская область - 658 случаев

Полтавская область - 154 случая

Ровенская область - 139 случаев

Сумская область - 326 случаев

Тернопольская область - 390 случаев

Харьковская область - 664 случая

Херсонская область - 145 случаев

Хмельницкая область - 428 случаев

Черкасская область - 392 случая

Черновицкая область - 292 случая

Черниговская область - 147 случаев.