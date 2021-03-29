В Украине началось завершение отопительного сезона

29.03.2021 17:00

Отопительный сезон в Украине близится к завершению. Несколько городов уже определили даты отключения отопления, в большинстве – работают над этим, сообщает Телеканал новостей «24».

29 марта уже завершил отопительный сезон город Хуст, что на Закарпатье.

Днепровское КП "Теплоэнерго" и другие организации города, которые эксплуатируют коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети, готовы отключить отопление уже 1 апреля.

В Харькове планируют завершить подачу тепла 15 апреля. Однако дату еще могут изменить, если погода будет неблагоприятной.

Городской глава Сум Александр Лысенко 29 марта поручил проработать вопрос досрочного завершения отопительного сезона. В то же время точная дата отключения отопления пока не сообщается.

Когда планируют отключать отопление в Киеве, также пока не известно.