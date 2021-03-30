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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 марта
В Украине за сутки подтвердили 10533 новых случая COVID-19, из них заболели 367 детей и 250 медработников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 30 марта.
Накануне были госпитализированы 2597 человек, летальных случаев - 286, выздоровели 3576 человек. За день провели 96 947 тестов на коронавирус.
С начала пандемии в Украине заболели 1662942 человека, выздоровели 1307076 человек, скончались 32418 украинцев.
За прошедшие сутки самый высокий прирост зафиксировали в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 1422 случая
Винницкая область - 426 случаев
Волынская область - 232 случая
Днепропетровская область - 464 случая
Донецкая область - 503 случая
Житомирская область - 169 случаев
Закарпатская - 187 случаев
Запорожская область - 205 случаев
Ивано-Франковская область - 297 случаев
Киевская область - 934 случая
Кировоградская область - 59 случаев
Луганская область - 220 случаев
Львовская область - 961 случай
Николаевская область - 287 случаев
Одесская область - 721 случай
Полтавская область - 490 случаев
Ровенская область - 335 случаев
Сумская область - 215 случаев
Тернопольская область - 281 случай
Харьковская область - 762 случая
Херсонская область - 69 случаев
Хмельницкая область - 511 случаев
Черкасская область - 280 случаев
Черновицкая область - 286 случаев
Черниговская область - 217 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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