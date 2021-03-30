Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 марта

30.03.2021 11:00

В Украине за сутки подтвердили 10533 новых случая COVID-19, из них заболели 367 детей и 250 медработников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 30 марта.

Накануне были госпитализированы 2597 человек, летальных случаев - 286, выздоровели 3576 человек. За день провели 96 947 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в Украине заболели 1662942 человека, выздоровели 1307076 человек, скончались 32418 украинцев.

За прошедшие сутки самый высокий прирост зафиксировали в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 1422 случая

Винницкая область - 426 случаев

Волынская область - 232 случая

Днепропетровская область - 464 случая

Донецкая область - 503 случая

Житомирская область - 169 случаев

Закарпатская - 187 случаев

Запорожская область - 205 случаев

Ивано-Франковская область - 297 случаев

Киевская область - 934 случая

Кировоградская область - 59 случаев

Луганская область - 220 случаев

Львовская область - 961 случай

Николаевская область - 287 случаев

Одесская область - 721 случай

Полтавская область - 490 случаев

Ровенская область - 335 случаев

Сумская область - 215 случаев

Тернопольская область - 281 случай

Харьковская область - 762 случая

Херсонская область - 69 случаев

Хмельницкая область - 511 случаев

Черкасская область - 280 случаев

Черновицкая область - 286 случаев

Черниговская область - 217 случаев.