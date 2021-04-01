Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 апреля

01.04.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 17 569 новых COVID-случаев. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook

"За минувшие сутки госпитализированы 5 160 человек; летальных случаев - 421; выздоровели – 9 602 человека; осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР – 59 803, методом ИФА – 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 680)", - говорится в сообщении главы Минздрава.

За последние 24 часа больше всего инфицировалось коронавирусом в Киеве (1 150), Одесской ( 1305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1037) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболело 1 691 737 человек. Болезнь победили 1 323 083 украинца. Летальных исходов - 33 246. ПЦР-тестов проведено 8 179 905.

Также Степанов отметил, что за сутки в стране было привито 17 170 человек.

С начала кампании по вакцинации инъекцию получили 248 736 граждан Украины, из них две дозы получили два человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;

Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;

Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;

Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;

Закарпатская - 651 случай / 520 прививок;

Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;

Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;

Киевская область - 962 случая / 630 прививок;

Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;

Луганская область - 232 случая / 360 прививок;

Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;

Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;

Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;

Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;

Ровенская область - 665 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 773 случая / 680 прививок;

Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;

Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;

Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;

Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;

Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;

Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.