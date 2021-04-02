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Руководителя одного из предприятий Днепра задержали за участие в НВФ "ЛНР"

02.04.2021 09:00
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Руководителя одного из предприятий Днепра задержали за участие в НВФ "ЛНР"

Правоохранители раскрыли и задержали участника незаконного вооруженного формирования "ЛНР", проживавшего в Днепре. Он работал руководителем одного из вагоноремонтных предприятий, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, подозреваемый с мая по июнь 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования "Всевеликое Войско Донское" оккупационной администрации РФ совместно с другими лицами с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.
Участник незаконного вооруженного формирования контролировал дежурные смены на блокпостах, организовывал проверку документов граждан и их задержание, а также осматривал и обыскивал транспортные средства. Он также давал разрешение водителям на дальнейшее движение.
Подозреваемому сообщено о подозрении в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).



Теги: боевик, Днепр, задержание, ЛНР, НВФ
 
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