Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля

02.04.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки количество инфицировавшихся коронавирусом увеличилось и составило 19 893 новых случаев, тогда как вчера сообщалось о 17 569 заболевших. Об этом в Facebook написал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он указал, что заболели 834 ребенка и 484 медработника.

"Также за минувшие сутки госпитализированы 5 040 человек; выздоровели – 10 287 человек; осуществлено тестирований за сутки - 128 727 (в том числе методом ПЦР - 58944, методом ИФА - 22564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47219)", - сообщил министр.

За сутки болезнь забрала жизни 433 человек (вчера количество детальных случаев – 421).

За все время пандемии в Украине заболело 1 711 630 человек; выздоровели – 1 333 370 человек; летальных исходов - 33 679; проведено ПЦР-тестов – 8 238 849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 668), Одесской (1608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях.

Также Степанов сообщил, что за сутки было привито 19 097 граждан Украины.

С начала прививочной компании вакцину получили 267 833 человек. Две дозы препарата получили два человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1164 случая / 1710 прививок;

Винницкая область - 815 случаев / 800 прививок;

Волынская область - 522 случая / 570 прививок;

Днепропетровская область - 1178 случаев / 1340 прививок;

Донецкая область - 852 случая / 640 прививок;

Житомирская область - 855 случаев / 850 прививок;

Закарпатская - 389 случаев / 730 прививок;

Запорожская область - 755 случаев / 960 прививок;

Ивано-Франковская область - 415 случаев / 837 прививок;

Киевская область - 1156 случаев / 930 прививок;

Кировоградская область - 166 случаев / 460 прививок;

Луганская область - 187 случаев / 440 прививок;

Львовская область - 1668 случаев / 1160 прививки;

Николаевская область - 456 случаев / 830 прививок;

Одесская область - 1608 случаев / 630 прививок;

Полтавская область - 693 случая / 870 прививок;

Ровенская область - 635 случаев / 480 прививок;

Сумская область - 786 случаев / 500 прививок;

Тернопольская область - 710 случаев / 490 прививок;

Харьковская область - 1494 случая / 1030 прививок;

Херсонская область - 221 случай / 40 прививок;

Хмельницкая область - 1351 случай / 700 прививок;

Черкасская область - 768 случаев / 1440 прививок;

Черновицкая область - 466 случаев / 400 прививок;

Черниговская область - 583 случая / 260 прививок.