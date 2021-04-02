У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО

02.04.2021 17:00

Совет национальной безопасности и обороны сегодня, 2 апреля, на заседании рассмотрит вопросы безопасности и «наведения справедливости» в стране, передает НВ.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала Украина 24.

«Нет от нас анонсов по темам, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня СНБО, как и все прошлые, это будут темы безопасности и наведения справедливости наконец в стране», — заявил он.