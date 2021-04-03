СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне

03.04.2021 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против топ-10 контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли. Их счета и имущество заблокированы, передает сайт "Преступности.Нет".

В "черный список" попали:

Иван Бокало (зарегистрирован – Львов);

Валерий Пересоляк (с. Минай Закарпатской области);

Юрий Кушнир (с. Старый Вовчанець Черновицкой области);

Александр Еримичук (Черновцы);

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);

Вадим Альперин (Одесса);

Александр Чудаков (Одесса);

Виктор Шерман (Одесса);

Александр Кравченко (Одесса);

Владимир Дидух (Львов).

Кроме того санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.

Сразу после решения СНБО о введении санкций в отношении ТОП-контрабандистов, более 100 сотрудников Гостаможслужбы, в том числе из руководящего состава, были отстранены от исполнения должностных обязанностей.

На сегодня в территориальных органах отстранены:

В Одесской таможне - 22 работника;

В Закарпатской - 23 работника;

В Киевской - 8 работников;

В Волынской - 23 работника;

В Галицкой - 46 работников;

В Буковинской - 3 работника.

Это решение назвали беспрецедентными мерами борьбы с коррупцией на таможне.