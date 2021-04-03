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СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против топ-10 контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли. Их счета и имущество заблокированы, передает сайт "Преступности.Нет".
В "черный список" попали:
Иван Бокало (зарегистрирован – Львов);
Валерий Пересоляк (с. Минай Закарпатской области);
Юрий Кушнир (с. Старый Вовчанець Черновицкой области);
Александр Еримичук (Черновцы);
Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);
Вадим Альперин (Одесса);
Александр Чудаков (Одесса);
Виктор Шерман (Одесса);
Александр Кравченко (Одесса);
Владимир Дидух (Львов).
Кроме того санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.
Сразу после решения СНБО о введении санкций в отношении ТОП-контрабандистов, более 100 сотрудников Гостаможслужбы, в том числе из руководящего состава, были отстранены от исполнения должностных обязанностей.
На сегодня в территориальных органах отстранены:
В Одесской таможне - 22 работника;
В Закарпатской - 23 работника;
В Киевской - 8 работников;
В Волынской - 23 работника;
В Галицкой - 46 работников;
В Буковинской - 3 работника.
Это решение назвали беспрецедентными мерами борьбы с коррупцией на таможне.
Теги: таможня, коррупция, контрабанда, СНБО, санкции
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