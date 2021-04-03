В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки

03.04.2021 13:00

В Украине по состоянию на утро 3 апреля подтвердили 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, что является очередным рекордом количества заболевших за сутки. Об этом сообщает МОЗ в своем Телеграм-канале.

Сообщается, что за пятницу, 2 апреля, госпитализировали 5 186 человек, 9 166 выздоровели, 396 умерли.

За все время пандемии в Украине заболел уже 1 731 971 человек: 1 342 536 людей выздоровели, а 34 075 умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

м. Киев - 2053 случая / 2060 прививок;

Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;

Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;

Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;

Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;

Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;

Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;

Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;

Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;

Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;

Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;

Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;

Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;

Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;

Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;

Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;

Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;

Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;

Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;

Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;

Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;

Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;

Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.