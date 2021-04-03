- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки13:00
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне10:00
- У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля12:00
- Руководителя одного из предприятий Днепра задержали за участие в НВФ "ЛНР"09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 апреля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 марта11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 марта11:00
- В Украине началось завершение отопительного сезона17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 марта11:00
В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки
В Украине по состоянию на утро 3 апреля подтвердили 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, что является очередным рекордом количества заболевших за сутки. Об этом сообщает МОЗ в своем Телеграм-канале.
Сообщается, что за пятницу, 2 апреля, госпитализировали 5 186 человек, 9 166 выздоровели, 396 умерли.
За все время пандемии в Украине заболел уже 1 731 971 человек: 1 342 536 людей выздоровели, а 34 075 умерли.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
м. Киев - 2053 случая / 2060 прививок;
Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;
Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;
Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;
Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;
Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;
Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;
Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;
Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;
Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;
Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;
Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;
Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;
Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;
Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;
Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;
Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;
Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;
Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;
Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;
Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;
Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;
Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;
Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;
Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Шахтерск: "Шахтарочка" устала ждать "суженого"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля
- 20 лет Независимости. Енакиево: родители стремятся отправить детей подальше
- 20 лет Независимости. Снежное: город очень хочет стать "депрессивным"
- 20 лет Независимости. Краматорск: заводы останавливаются, но открыли красавец-рагс
- За 20 лет Донецкая область потеряла почти миллион человек
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу11:00
- Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе10:00
- Боевики "ЛНР" пропустили через КПВВ "Счастье" второй гумконвой08:00
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке17:00
- На КПВВ "Счастье" заработал мобильный сервисный центр МВД16:00
- В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом14:00
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки13:00
- В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский11:00
- СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне10:00
- Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону09:00
- У Зеленского анонсировали очередное заседание СНБО17:00
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение16:00
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии15:00
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март14:00
- Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля12:00
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- На переговорах ТКГ экстренно госпитализировали представительницу ОРДО
- В Минсоцполитики назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии
- СБУ выявила в Славянске тайник диверсантов "ЛДНР"
- В "Л/ДНР" объявили первый призыв на военную службу
- Меркель, Макрон и Путин провели видеоконференцию
- Стали известны потери боевиков ОРДЛО за март
- Сотрудники МинВОТ обнаружили в Славянске российское телевидение
- В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария
- 2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке
- В ОРЛО продлили мораторий на рост цен на куриные яйца