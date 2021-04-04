Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля

04.04.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 738 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5 545 человек; летальных случаев - 258; выздоровели – 4 657 человек; осуществлено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР – 36 311, методом ИФА – 9 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30 197).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразилось 1 745 709 человек; выздоровели – 1 347 193 украинца. Летальных исходов - 34 333. Проведено за все время ПЦР-тестов – 8 334 111.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

м. Киев - 552 случая / 720 прививок;

Винницкая область - 397 случаев / 110 прививок;

Волынская область - 226 случаев / 210 прививок;

Днепропетровская область - 1143 случая / 290 прививок;

Донецкая область - 668 случаев / 140 прививок;

Житомирская область - 616 случаев / 80 прививок;

Закарпатская - 287 случаев / 30 прививок;

Запорожская область - 328 случаев / 40 прививок;

Ивано-Франковская область - 234 случая / 179 прививок;

Киевская область - 804 случая / 0 прививок;

Кировоградская область - 171 случай / 80 прививок;

Луганская область - 56 случаев / 140 прививок;

Львовская область - 865 случаев / 240 прививки;

Николаевская область - 386 случаев / 130 прививок;

Одесская область - 1075 случаев / 160 прививок;

Полтавская область - 194 случая / 110 прививок;

Ровенская область - 330 случаев / 50 прививок;

Сумская область - 762 случая / 40 прививок;

Тернопольская область - 505 случаев / 130 прививок;

Харьковская область - 1388 случаев / 440 прививок;

Херсонская область - 186 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 1060 случаев / 200 прививок;

Черкасская область - 646 случаев / 160 прививок;

Черновицкая область - 304 случая / 180 прививок;

Черниговская область - 555 случаев / 60 прививок.