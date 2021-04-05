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В Киеве вступил в действие жесткий карантин

05.04.2021 08:00
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В Киеве вступил в действие жесткий карантин

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, с 5 апреля в столице введны следующие карантинные ограничения:
- Все школы и детские сады столицы закрыты.
- Заведения общественного питания смогут работать только навынос или в режиме доставки.
- Весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам.
- По возможности все работники различных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.
- Продуктовые ярмарки закрыты с 1 апреля.
За соблюдением ограничений карантина будут следить правоохранители. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность.
Также в рамках ужесточения карантина будут штрафовать работодателей за несоблюдение противоэпидемических правил в закрытых помещениях, где работают люди.
Кроме того, в Киеве продолжат действовать все ограничения красной зоны: в частности, будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах будет запрещено находиться без маски.
Метро Киева и другой общественный транспорт будет работать только по пропускам. В транспорте смогут добираться на работу работники критически важных инфраструктур. Получить пропуск можно в городской или районной администрации.



Теги: Киев, карантин, COVID-19
 
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