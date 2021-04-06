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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников. Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Украины максим Степанов.
По его информации, в течение последних 24 часов были госпитализированы 2 545 человек, выздоровели – 10 240 человек, осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР – 41 512, методом ИФА – 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 187).
За сутки от коронавируса скончалось 430 украинцев. За все время пандемии - 35 017 летальных случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1 436), в Киеве (1 432), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.
С начала пандемии в Украине заболело 1 769 164 человек; выздоровели – 1 362 379 человек; проведено ПЦР-тестов – 8 397 586.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
м. Киев - 1432 случая / 1710 прививок;
Винницкая область - 446 случаев / 750 прививок;
Волынская область - 317 случаев / 420 прививок;
Днепропетровская область - 844 случая / 1010 прививок;
Донецкая область - 523 случая / 580 прививок;
Житомирская область - 213 случаев / 470 прививок;
Закарпатская - 389 случаев / 240 прививок;
Запорожская область - 611 случаев / 710 прививок;
Ивано-Франковская область - 85 случаев / 67 прививок;
Киевская область - 889 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область - 99 случаев / 470 прививок;
Луганская область - 217 случаев / 420 прививок;
Львовская область - 1105 случаев / 660 прививок;
Николаевская область - 369 случаев / 430 прививок;
Одесская область - 1436 случаев / 500 прививок;
Полтавская область - 730 случаев / 720 прививок;
Ровенская область - 503 случая / 429 прививок;
Сумская область - 205 случаев / 360 прививок;
Тернопольская область - 511 случаев / 440 прививок;
Харьковская область - 878 случаев / 660 прививок;
Херсонская область - 111 случаев / 10 прививок;
Хмельницкая область - 352 случая / 410 прививок;
Черкасская область - 599 случаев / 420 прививок;
Черновицкая область - 361 случай / 270 прививок;
Черниговская область - 51 случай / 100 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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