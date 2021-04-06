Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля

06.04.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников. Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Украины максим Степанов.

По его информации, в течение последних 24 часов были госпитализированы 2 545 человек, выздоровели – 10 240 человек, осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР – 41 512, методом ИФА – 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 187).

За сутки от коронавируса скончалось 430 украинцев. За все время пандемии - 35 017 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1 436), в Киеве (1 432), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

С начала пандемии в Украине заболело 1 769 164 человек; выздоровели – 1 362 379 человек; проведено ПЦР-тестов – 8 397 586.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

м. Киев - 1432 случая / 1710 прививок;

Винницкая область - 446 случаев / 750 прививок;

Волынская область - 317 случаев / 420 прививок;

Днепропетровская область - 844 случая / 1010 прививок;

Донецкая область - 523 случая / 580 прививок;

Житомирская область - 213 случаев / 470 прививок;

Закарпатская - 389 случаев / 240 прививок;

Запорожская область - 611 случаев / 710 прививок;

Ивано-Франковская область - 85 случаев / 67 прививок;

Киевская область - 889 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 99 случаев / 470 прививок;

Луганская область - 217 случаев / 420 прививок;

Львовская область - 1105 случаев / 660 прививок;

Николаевская область - 369 случаев / 430 прививок;

Одесская область - 1436 случаев / 500 прививок;

Полтавская область - 730 случаев / 720 прививок;

Ровенская область - 503 случая / 429 прививок;

Сумская область - 205 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область - 511 случаев / 440 прививок;

Харьковская область - 878 случаев / 660 прививок;

Херсонская область - 111 случаев / 10 прививок;

Хмельницкая область - 352 случая / 410 прививок;

Черкасская область - 599 случаев / 420 прививок;

Черновицкая область - 361 случай / 270 прививок;

Черниговская область - 51 случай / 100 прививок.