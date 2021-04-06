В поезде "Константиновка-Киев" двое военнослужащих открыли стрельбу

06.04.2021 13:00

Правоохранители обезоружили двух пассажиров поезда № 126 Константиновка-Киев - военнослужащих, которые открыли стрельбу в вагоне. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

В результате инцидента поезд был задержан примерно на 6 часов.