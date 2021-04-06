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В поезде "Константиновка-Киев" двое военнослужащих открыли стрельбу
06.04.2021 13:00
Правоохранители обезоружили двух пассажиров поезда № 126 Константиновка-Киев - военнослужащих, которые открыли стрельбу в вагоне. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.
Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.
В результате инцидента поезд был задержан примерно на 6 часов.
Теги: Киев, Константиновка, стрельба, поезд, военнослужащий
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