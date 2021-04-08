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В красную зону эпидопасности добавили еще две области

08.04.2021 09:00
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В красную зону эпидопасности добавили еще две области

7 апреля, на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили установить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов, передает LIGA.
Как отмечается, ограничения красной зоны официально вводятся в Запорожской и Хмельницкой областях с 00:00 9 апреля.
Накануне в Хмельницкой области зафиксировали 912 новых случаев заболевания COVID-19, в Запорожской – 733.



Теги: Запорожская область, карантин, Хмельницкая область, зона, COVID-19
 
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