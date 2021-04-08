Последние новости раздела
- В красную зону эпидопасности добавили еще две области09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля11:00
- Украина заключила контракт на поставку вакцины Pfizer10:00
- В поезде "Константиновка-Киев" двое военнослужащих открыли стрельбу13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля12:00
- В Хмельницкой области вводят ограничения красной зоны карантина08:00
- В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля10:00
- В Киеве вступил в действие жесткий карантин08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля10:00
В красную зону эпидопасности добавили еще две области
08.04.2021 09:00
7 апреля, на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили установить красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов, передает LIGA.
Как отмечается, ограничения красной зоны официально вводятся в Запорожской и Хмельницкой областях с 00:00 9 апреля.
Накануне в Хмельницкой области зафиксировали 912 новых случаев заболевания COVID-19, в Запорожской – 733.
Теги: Запорожская область, карантин, Хмельницкая область, зона, COVID-19
Читайте также:
- Минздрав расширил «красную зону» карантина до восьми регионов
- В Запорожской области обнаружен вирус африканской чумы
- В Украине уже 8 облцентров в красной зоне карантина
- Правительство смягчило ограничения для красной о оранжевой зон карантина
- Красная зона карантина расширилась ещё на две области
- В Запорожье от сибирской язвы умерла собака
- На экстренном заседании ТКГ договорились о соблюдении режима прекращения огня08:00
- В "ЛНР" подорвались двое подростков14:00
- Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу12:00
- В ООС за сутки 14 обстрелов, два бойца ВСУ погибли09:00
- Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения08:00
- На блокпосту в Луганской области скончался полицейский16:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 5 апреля воспользовались 198 человек15:00
- В ОРДО посреди дня приостановили работу банкоматов и терминалов «центробанка»14:00
- В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ11:00
- В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома10:00
- В красную зону эпидопасности добавили еще две области09:00
- На экстренном заседании ТКГ договорились о соблюдении режима прекращения огня08:00
- ВОЗ подтвердила "украинско-британский" штамм СOVID-1917:00
- Сеть "АТБ" выпустила собственную платежную карту16:00
- Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2021 (ВИДЕО)15:00
- В "ЛНР" подорвались двое подростков14:00
- Что в доме может выдать плохую хозяйку?13:00
- Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля11:00
- Украина заключила контракт на поставку вакцины Pfizer10:00
- Что в доме может выдать плохую хозяйку?13:00
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома
- В ОРДО посреди дня приостановили работу банкоматов и терминалов «центробанка»
- На блокпосту в Луганской области скончался полицейский
- В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ
- В Лисичанске осквернили мемориал "Героям-добровольцам"
- Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения
- В поезде "Константиновка-Киев" двое военнослужащих открыли стрельбу
- В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина
- В ОРЛО заявили о подрыве мирного жителя на неизвестном взрывном устройстве
- Два украинских воина погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе