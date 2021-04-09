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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля

09.04.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля

За минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 19 676 украинцев. В частности, инфицировались 751 ребенок и 552 медработника. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
По его информации, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; выздоровели – 11 221 человек; осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР – 53 373, методом ИФА – 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 925).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1265) и Харьковской (1 194) областях.
За последние сутки от коронавируса скончалось 419 человек.
Всего же с начала пандемии в Украине заразились 1 823 674 человек; выздоровели – 1 395 104 человек; летальных исходов - 36 381.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1864 случая / 1850 прививок;
Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;
Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;
Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;
Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;
Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;
Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;
Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;
Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;
Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;
Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;
Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;
Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;
Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;
Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;
Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;
Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;
Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;
Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;
Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;
Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;
Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;
Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;
Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;
Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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