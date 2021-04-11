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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля
За минувшие сутки, 10 апреля, в Украине выявили более 12 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сообщается, что на утро 11 апреля выявили 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за сутки: госпитализированы - 4 694 человека; летальных случаев - 235; выздоровели - 5 034; сделано тестов за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 697 случаев / 530 прививок;
Винницкая область - 143 случая / 110 прививок;
Волынская область - 292 случая / 60 прививок;
Днепропетровская область - 1333 случая / 610 прививок;
Донецкая область - 839 случаев / 370 прививок;
Житомирская область - 434 случая / 60 прививок;
Закарпатская - 138 случаев / 40 прививок;
Запорожская область - 279 случаев / 10 прививок;
Ивано-Франковская область - 110 случаев / 88 прививок;
Киевская область - 659 случаев / 270 прививок;
Кировоградская область - 207 случаев / 60 прививок;
Луганская область - 72 случая / 250 прививок;
Львовская область - 720 случаев / 150 прививок;
Николаевская область - 416 случаев / 40 прививок;
Одесская область - 623 случая / 70 прививок;
Полтавская область - 297 случаев / 100 прививок;
Ровенская область - 277 случаев / 150 прививок;
Сумская область - 638 случаев / 40 прививок;
Тернопольская область - 410 случаев / 70 прививок;
Харьковская область - 1374 случая / 100 прививок;
Херсонская область - 312 случаев / 360 прививок;
Хмельницкая область - 811 случаев / 180 прививок;
Черкасская область - 349 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область - 193 случая / 270 прививок;
Черниговская область - 489 случаев / 60 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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