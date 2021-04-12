Началась регистрация на получение вторых «карантинных» 8000 грн

12.04.2021 10:00

Украинские предприниматели, которые из-за локдауна потеряли возможность зарабатывать, с сегодняшнего дня могут подать заявление на получение материальной помощи через мобильное приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".

8 тысяч гривен компенсации от государства имеют право получить физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники, которые начиная с 1 февраля 2021 года были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах.

Ознакомиться с условиями и порядком получения "карантинных" выплат можно здесь.