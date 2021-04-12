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Началась регистрация на получение вторых «карантинных» 8000 грн
12.04.2021 10:00
Украинские предприниматели, которые из-за локдауна потеряли возможность зарабатывать, с сегодняшнего дня могут подать заявление на получение материальной помощи через мобильное приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".
8 тысяч гривен компенсации от государства имеют право получить физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники, которые начиная с 1 февраля 2021 года были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах.
Ознакомиться с условиями и порядком получения "карантинных" выплат можно здесь.
Теги: регистрация, компенсация, карантин, COVID-19
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