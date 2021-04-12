Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля

12.04.2021 09:00

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 355 человек, умерло 287 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 355 детей и 119 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 770 человек; летальных случаев - 287; выздоровело – 5 355 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 861 105 человек, 37 301 пациент скончался, 1 416 215 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 537 случаев / 60 прививок;

Винницкая область - 159 случаев / 120 прививок;

Волынская область - 247 случаев / 10 прививок;

Днепропетровская область - 1112 случаев / 10 прививок;

Донецкая область - 327 случаев / 10 прививок;

Житомирская область - 349 случаев / 40 прививок;

Закарпатская - 62 случая / 10 прививок;

Запорожская область - 260 случаев / 70 прививок;

Ивано-Франковская область - 49 случаев / 66 прививок;

Киевская область - 477 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область - 149 случаев / 10 прививок;

Луганская область - 43 случая / 30 прививок;

Львовская область - 590 случаев / 170 прививок;

Николаевская область - 303 случая / 0 прививок;

Одесская область - 443 случая / 90 прививок;

Полтавская область - 136 случаев / 0 прививок;

Ровенская область - 174 случая / 50 прививок;

Сумская область - 377 случаев / 10 прививок;

Тернопольская область - 315 случаев / 150 прививок;

Харьковская область - 595 случаев / 120 прививок;

Херсонская область - 195 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 149 случаев / 110 прививок;

Черкасская область - 385 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 168 случаев / 20 прививок;

Черниговская область - 255 случаев / 10 прививок.