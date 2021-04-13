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Полтавская область с 15 апреля перейдет в красную зону карантина

13.04.2021 16:00
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Полтавская область с 15 апреля перейдет в красную зону карантина

Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина в четверг, 15 апреля. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во вторник, 13 апреля.
"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00:00 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для красного уровня эпидемической опасности", – написал он в Telegram.



Теги: карантин, Полтавская область, зона, COVID-19
 
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