Полтавская область с 15 апреля перейдет в красную зону карантина

13.04.2021 16:00

Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина в четверг, 15 апреля. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во вторник, 13 апреля.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00:00 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для красного уровня эпидемической опасности", – написал он в Telegram.