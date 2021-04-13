- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля10:00
- В Украине начали использовать китайскую COVID-вакцину Sinovac17:00
- Курорт Буковель открылся после карантина15:00
- Началась регистрация на получение вторых «карантинных» 8000 грн10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля11:00
- Кабмин сделал "рокировку" в "красной" зоне карантина13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля11:00
- Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля
В Украине за сутки подтвердили 11680 новых случаев COVID-19, из них заболел 501 ребенок и 366 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 13 апреля.
За день госпитализировали 2334 человека, летальных случаев - 457, выздоровели - 14019 человек.
С начала пандемии в Украине заболели - 1872785 человек, выздоровели - 1430234 лица, летальных случаев - 37758.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1503 случая / 1500 прививок;
Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;
Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;
Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;
Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;
Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;
Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;
Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;
Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;
Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;
Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;
Луганская область - 252 случая / 260 прививок;
Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;
Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;
Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;
Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;
Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;
Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;
Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;
Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;
Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;
Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;
Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;
Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;
Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля
- 20 лет Независимости. Краматорск: заводы останавливаются, но открыли красавец-рагс
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля
- За 20 лет Донецкая область потеряла почти миллион человек
- В Луганской области снова начались пожары (ВИДЕО)09:00
- Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ08:00
- Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе13:00
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор12:00
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"08:00
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"15:00
- В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате13:00
- Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов НВФ ОРДЛО10:00
- СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи09:00
- Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля10:00
- В Луганской области снова начались пожары (ВИДЕО)09:00
- Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ08:00
- В Украине начали использовать китайскую COVID-вакцину Sinovac17:00
- Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)16:00
- Курорт Буковель открылся после карантина15:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе13:00
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор12:00
- В Польше оценили эффективность прививок от COVID-1911:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- СМИ сообщили о письме Пушилина к Путину о помощи
- В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"
- В оккупированном Донецке произошел пожар на мясокомбинате
- Правозащитники: экспресс-тест на КПВВ не освобождает от установки "Вдома"
- Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля
- Кабмин сделал "рокировку" в "красной" зоне карантина
- Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля
- Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет
- В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор