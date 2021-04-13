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В Украину идут два циклона с дождями и мокрым снегом
В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится. Об этом рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, сообщает OBOZREVATEL.
Ухудшение погоды связано сразу с двумя циклонами, которые движутся по направлению к Украине, и накроют страну один за другим, "по очереди", пояснил Мурмыло.
Первый циклон зайдет в страну уже во второй половине дня 14 апреля, и сначала ухудшит погоду на юге, на побережье Черного моря. С 15 апреля погода ухудшится на всей территории Украины. 15-16 числа ночные температуры опустятся до +4… +10 градусов, дневные – до +11… +17. При этом более прохладно будет на северо-западе страны.
С 16 апреля произойдет еще одно понижение температуры – в среднем она опустится на 2-4 градуса по сравнению с предыдущими днями. То есть ночью возможен 0 градусов, днем воздух не будет прогреваться выше +13.
По словам синоптика, дожди ожидаются на большей части территории страны с четверга, 15 апреля, по воскресенье, 18 апреля. А вот в западных областях Украины во второй половине недели возможен мокрый снег. "Наибольшая вероятность снега 16-18 числа", – сообщил Мурмыло.
Теги: похолодание, циклон, прогноз погоды
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